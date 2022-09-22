МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с планами проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В ЛНР объявят итоги референдума к вечеру 28 сентября

"Я глубоко обеспокоен сообщениями о планах организации так называемых "референдумов" в районах Украины, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства", — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

Гутерреш отметил, что подобная ситуация является "нарушением Устава ООН и международного права".

Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.

Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.