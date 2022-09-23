МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В Донецкой и Луганской Народной Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России, передают РИА Новости. Страны G7 хотят усилить антироссийские санкции на фоне референдумов

Избирательные участки открылись с 8.00.

Жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос "Вы за вхождение в состав России на правах субъекта Федерации?", а в Запорожской и Херсонской областях — "Поддерживаете ли вы выход из состава Украины, образование области как самостоятельного государства и вхождение в состав России?".

В Мелитополе сотрудники избирательной комиссии начали обход адресов для сбора голосов. Участки для голосования откроются в Запорожской области лишь в последний день 27 сентября. Жители, проживающие за пределами региона, смогут проголосовать в ДНР, ЛНР, России и Херсонской области. В ДНР объявили выходными 26 и 27 сентября для проведения референдума

В понедельник 19 сентября главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России. Предполагается, что они состоятся с 23 по 27 сентября.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам по ситуации в Донбассе и заявил, что Москва поддержит решения референдумов.