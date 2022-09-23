МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В целях обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, в том числе и финансовой системы России было принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, сообщили в пятницу в Минобороны России.

В первую очередь речь идет о специальностях и направлениях подготовки, работающих:

в системообразующих организациях в сфере информации и связи — СМИ, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

в организациях, связанных с работой национальной платежной системы и в целом инфраструктуры финансового рынка



"Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих: в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры", — сказали в ведомстве.

Кроме того, уточнили в Минобороны, речь идет о гражданах с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих "в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации".

Также речь идет о специалистах, работающих в "системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации; в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение", отметили в министерстве.

В МО добавили, что "основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ".