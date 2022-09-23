МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Министерство энергетики России опровергло подлинность появившегося в мессенджере Telegram письма о якобы содействии ведомства в частичной мобилизации сотрудников, адресованного руководителям горнодобывающих компаний, сообщили в пресс-службе Минэнерго. К частичной мобилизации не привлекут специалистов СМИ, IT, связи и финансов

Согласно опубликованному фото "письма" за подписью заместителя министра энергетики Павла Сорокина, которое оказалось фейком, Минэнерго "поручено обеспечить содействие военным комиссариатам в субъектах федерации в выполнении мобилизационного плана".

"Друзья, будьте умными и не ведитесь на фейки. Во-первых, Павел Сорокин — первый заместитель министра, "шапка" писем у первых заместителей другая. Во-вторых, в условиях электронного документооборота "живые" подписи на документах — почти рудимент. Ну и в-третьих, по распределению полномочий это вообще не зона ответственности Павла Сорокина", — сказано в сообщении ведомства.

Представители министерства призвали проверять информацию и не позволять себя обмануть.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.