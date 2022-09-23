МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной обращение, в котором призывает пересмотреть тарифный коридор ОСАГО в сторону снижения тарифов, сообщает его пресс-служба. В ЦБ заявили, что пока трудно говорить о прибыли банков по итогу года

Глава СРЗП напомнил, что решением Центробанка с 13 сентября тарифный коридор по ОСАГО был расширен на 26% в обе стороны. "Фактически это означает повышение тарифов для большинства автовладельцев. Кроме того, решения ЦБ позволяют страховщикам снижать выплаты пострадавшим, ориентируясь на стоимость самых дешевых и низкокачественных аналогов запчастей", — отмечает Миронов.

Все эти факторы, по его мнению, могут привести к росту числа отказов от ОСАГО и сделать всю систему бессмысленной. "По данным страховых компаний, уже сейчас 25-50% автовладельцев в различных регионах не приобретают полисы. В этой связи я призываю главу ЦБ снизить базовые ставки ОСАГО", — поясняет политик.

В обращении подчеркивается, что "повышение тарифов не является необходимостью". По закону страховщики должны выплачивать 77% собранных средств. При этом зачастую этот показатель не превышает 60%, что говорит о сверхдоходах компаний и "отсутствии экономической обоснованности" для роста тарифов, указывает глава СРЗП. Поэтому он предлагает регулятору оценить рынок ОСАГО и доходность его участников с целью корректировки тарифного коридора "в сторону его снижения".

Кроме того, Миронов предлагает усилить санкции для "организаций, отказывающихся продавать полис ОСАГО в виде оборотных штрафов, поскольку ОСАГО является социальным продуктом, обеспечивающим гарантии имущественных прав всех участников дорожного движения, обязанность приобретения которого закреплена законодательно". "Нынешние подходы участников и регулятора рынка дискредитируют саму суть и функцию ОСАГО. Эти подходы необходимо менять", — полагает он.