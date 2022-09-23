МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В случае получения повестки сотрудником СМИ с правом на отсрочку при явке в военкомат должен взять с собой определенный перечень документов, сообщили в Минцифры.

В частности, сотрудник СМИ должен иметь при себе:

оригинал или копию трудового договора;

копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором;



диплом о высшем образовании;



оригинал подтверждения Минцифры о том, что ваша организация является системообразующей в сфере информации и связи.

"Для сотрудников таких организаций (системообразующей организации в сфере информации и связи) рекомендуем при личной явке в военкомат взять с собой: оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении профессионального высшего образования, оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией и/или издателем средства массовой информации и/или вещателем телеканала, радиоканала, или копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом", — говорится в сообщении. Глава Минцифры назвал отсрочку для сотрудников IT и СМИ своевременной

Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.