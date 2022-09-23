МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Минцифры собирается до 26 сентября составить рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации, форма подачи списка сотрудников для отсрочки будет открыта на "Госуслугах" на следующей неделе, сообщают в ведомстве. В Госдуму внесли поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных

"Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября", — говорится в Telegram-канале ведомства.

"Минцифры прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на "Госуслугах", — сообщается там же.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.