МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Социальный фонд собирается в 2023 году направить на пенсии свыше 9,5 триллиона рублей и почти 2 триллиона рублей на поддержку семей с детьми, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России. В Минэкономразвития рассказали о планах по индексации соцвыплат в 2023 году

"Социальный фонд России направит в 2023 году свыше 9,5 триллиона рублей на выплаты пенсий и 1,9 триллиона рублей — на различные меры поддержки семей с детьми. Проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социального фонда России) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 года представлен Минтрудом России на портале для общественного обсуждения на экспертизу", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что Социальный фонд с 1 января 2023 года будет обеспечивать все те меры поддержки и страховые выплаты, которые сейчас администрируют Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, как и было обещано, при проектировании бюджета не использовался принцип перекрестного финансирования.

"То есть доходы и расходы по каждому из видов страхования учитываются отдельно. Средства от одного вида страхования не используются для финансирования расходов по другому виду страхования", — уточнил Котяков, слова которого привели в пресс-службе.

В 2023 году доходы Социального фонда составят 13,7 триллиона рублей, в том числе поступления от пенсионных взносов составят, по прогнозу, 7,3 триллиона рублей, от взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — порядка 856 миллиардов рублей и от взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 182 миллиарда рублей.

Также прогнозируемый объем трансферта из федерального бюджета составит порядка 5 триллионов рублей. Из них свыше 1,9 триллиона — на меры поддержки семей с детьми. Еще порядка 667 миллиарда будет направлено в бюджет Социального фонда в качестве компенсации льготных тарифов для отдельных категорий работодателей, свыше 654 миллиардов из трансферта предназначено на выплаты социальных пенсий и государственное пенсионное обеспечение.

Средства трансферта будут использоваться и для ежемесячных денежных выплат льготным категориям граждан, валоризации пенсий, оплаты нестраховых периодов при назначении страховых пенсий, предоставления средств технической реабилитации, федеральной социальной доплаты к пенсии и на другие меры социальной поддержки.

Расходы Социального фонда в 2023 году составят более 13,5 триллиона рублей, из них на выплату пенсий Фонд направит свыше 9,5 триллиона рублей, на меры поддержки семей с детьми — свыше 1,9 триллиона рублей, на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком — порядка 840 миллиардов рублей, страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и обеспечение предупредительных мер – порядка 130 миллиардов рублей, на ежемесячные денежные выплаты льготных категориям граждан — порядка 500 миллиардов.

В Минтруде отметили, что с учетом утвержденного прогноза макроэкономических показателей бюджет Социального фонда на 2023 год сложился с профицитом в 169,9 миллиарда рублей за счет профицита по обязательному социальному страхованию. В дальнейшем он будет использован для увеличения пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством для работающих граждан и профициту по страхованию от несчастных случаев на производстве.

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации начнет работу 1 января 2023 года. Также с 1 января 2023 года работодатели перейдут на единый тариф уплаты страховых взносов.