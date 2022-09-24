МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Россияне стали больше страховать своих животных: число купленных соответствующих страховых полисов за восемь месяцев 2022 года увеличилось в 2,8 раза по отношению к аналогичному периоду 2021 года, отмечается в исследовании МТС-банка, которое есть у РИА Новости. Эксперт рассказал, что могут узнать мошенники по номеру телефона

"Россияне стали более заботливыми по отношению к своим домашним питомцам… за восемь месяцев текущего года было оформлено в 2,8 раза больше страховых полисов для животных, чем за аналогичный период 2021 года", — говорится в исследовании. Там же отмечается, что среди полисов 59,2% приходится на особей мужского пола.

Собак страхуют чаще всего, так как они много времени проводят на улице и больше рискуют получить травму или заболеть. На них приходится 73,2% оформленных полисов. Среди пород собак больше всего страхуют вельш-корги — 12,8% от всех застрахованных собак, французских бульдогов — 7,9%, беспородных собак — 7,7%, джек-расселов и биглей — по 3,6%.

Застрахованные кошки в большинстве своем беспородные — их доля 36,9% от общего числа кошек с полисами. "Далее с большим отрывом идут британская короткошерстная и мейн-кун — по 7,5%, ориентальные кошки — 6,5% и шотландские вислоухие — 5,9%", — отметили аналитики.

Специалисты выяснили, что самые популярные клички у животных со страховками — это Марсель, Фиби, Ричард, Ева и Арчи. "Помимо страхования питомцев, жители России стали чаще обращаться в ветеринарные клиники — количество транзакций в них выросло за восемь месяцев этого года на 26%, а средний чек — на 10% по сравнению с тем же периодом 2021 года", — добавили аналитики.

"Большое количество беспородных домашних животных среди застрахованных говорит о том, что многие россияне с удовольствием берут питомцев с улицы или из приютов и ценят их ничуть не меньше, чем их породистых сородичей", — заключили аналитики. Исследование проводилось на основании анализа обезличенных данных по картам клиентов МТС-банка и на основе обезличенной аналитики сервиса МТС.