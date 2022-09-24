МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Явка на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях к вечеру первого дня составила больше 15%, рассказал заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, член Общественной палаты РФ Александр Холодов.

"На вечер вчерашнего дня явка в Херсонской области была 15,31% от общего числа избирателей, в это время в Запорожской области явка составила 20,52%. Явка на референдуме в ЛНР составила 21,97%. В ДНР на всенародном голосовании составила 23,64%", — сказал Холодов на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Он подчеркнул, что такие цифры "показывают серьезную активность избирателей".

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.