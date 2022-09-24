МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни, с четверга на неё поступило уже более 200 тысяч звонков, заявил замглавы правительства.

"Работа службы 122 развернута во всех регионах России. На площадке Координационного центра организовано оперативное взаимодействие всех участников. С четверга на горячую линию 122 поступило уже более 200 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации. Во все региональные колл-центры разосланы ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Всем руководителям субъектов поручено обеспечить работу службы 122 в выходные дни", — сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Он также отметил, что в круглосуточном режиме представители общероссийского народного фронта ведут работу по оценке качества работы операторов колл-центров в регионах".

Ответы на вопросы по частичной мобилизации граждане могут найти на ресурсах "Объясняем.РФ", где также размещен график работы колл-центров в регионах.