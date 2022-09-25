МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Подавляющее большинство избирателей, принявших участие в референдуме в Запорожской области в первый день, отдали голос за воссоединение с Россией, следует из результатов экзит-полла, проведенного крымским Республиканским институтом политических и социологических исследований. Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней составила 55,05%

"Из проголосовавших на референдуме и ответивших на вопрос: 93 процента — за вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации; семь процентов — поддерживает украинский статус области", — отмечается в материале.

В институте уточнили, что опрос вне избирательных участков проводился методом телефонного обзвона. В нем приняли участие 500 респондентов.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. На волеизъявление отведено пять дней — до 26 сентября будет проходить выездное и придомовое голосование, а 27 сентября откроются стационарные участки.

С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.