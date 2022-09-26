МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Запрет въезда для россиян с шенгенскими визами через воздушные и морские пункты пропуска вступает в силу в Польше с понедельника.

Запрет касается и обладателей шенгенских виз, выданных третьими странами. Польский министр назвала 17 градусов нормальной температурой в доме

На прошлой неделе министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение об ужесточении ограничений на въезд для граждан России.

В обосновании к распоряжению, опубликованном на официальном ресурсе законодательных актов, говорится, что вместе с Литвой, Латвией и Эстонией Польша вводит "временные национальные меры для российских граждан, имеющих визы ЕС". Причина — "для противодействия прямым угрозам общественного порядка и безопасности".

Также в обосновании говорится, что ограничивается "возможность въезда в шенгенскую зону российским гражданам, путешествующим в туристических, культурных, спортивных и деловых целях".

В документе отмечается, что ограничения "не вводят полного запрета на въезд", так как будут делаться "разумные исключения для диссидентов, гуманитарных целей, членов семей, обладателей вида на жительство, для облегчения перевозки грузов и транспортных услуг, дипломатических миссий и транзитных перевозок".

Через автодорожные пункты пропуска россиян с шенгенскими визами перестали пропускать в Польшу еще на прошлой неделе. По данным пограничной стражи Польши, за последние дни отказ во въезде получили 54 россиянина: двое — в понедельник, девять — во вторник, 17 — в среду и 26 — в четверг.

В отношении воздушных и морских пограничных переходов правила вступают в силу 26 сентября.

При этом авиаперевозчик, который примет на борт воздушного судна лицо, не имеющее права на въезд на территорию ЕС через пограничный переход, расположенный на территории Польши, будет обязан вернуть его за свой счет.

Главы МИД стран Евросоюза 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ Москвы должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.