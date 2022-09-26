На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция
Rainews24: правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Италии
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Италии, набирая от 41% до 45% голосов, свидетельствуют первые данные exit poll, которые передал в прямом эфире телеканал Rainews24.
Из входящих в коалицию партий "Братья Италии" Джорджи Мелони получают 22%-26%, показывая лучший результат из отдельных политических сил.
Левоцентристская коалиция, согласно опросам с избирательных участков, может рассчитывать на 25,5%-29,5%. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает от 17% до 21% голосов.
Избирательные участки на внеочередных выборах в Италии работали с 7 часов утра до 11 вечера. После закрытия участков стартует официальный подсчет голосов, который начнется с верхней палаты — сената. По состоянию на 19.00 местного времени явка составляла чуть более 51%. На предыдущих выборах в марте 2018 года на это же время она достигла 58,4%.
https://1prime.ru/society/20220926/838243252.html
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