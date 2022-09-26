МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Италии, набирая от 41% до 45% голосов, свидетельствуют первые данные exit poll, которые передал в прямом эфире телеканал Rainews24. ЕС должен защитить пострадавшие от санкций страны, считают в Италии

Из входящих в коалицию партий "Братья Италии" Джорджи Мелони получают 22%-26%, показывая лучший результат из отдельных политических сил.

Левоцентристская коалиция, согласно опросам с избирательных участков, может рассчитывать на 25,5%-29,5%. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, предварительно набирает от 17% до 21% голосов.

Избирательные участки на внеочередных выборах в Италии работали с 7 часов утра до 11 вечера. После закрытия участков стартует официальный подсчет голосов, который начнется с верхней палаты — сената. По состоянию на 19.00 местного времени явка составляла чуть более 51%. На предыдущих выборах в марте 2018 года на это же время она достигла 58,4%.