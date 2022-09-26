МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Победивший на выборах главы Карелии Артур Парфенчиков в понедельник официально вступит в должность. Путин увеличил срок изучения недр в Мурманской области и Карелии

"26 сентября в 17.00 в Национальной библиотеке состоится церемония вступления в должность главы республики Карелия А. О. Парфенчикова", — сообщили в пресс-службе главы республики.

В Карелии прошли выборы главы республики, голосование проводилось с 9 по 11 сентября. ЦИК Карелии признал выборы состоявшимися.

Действующий глава Карелии Парфенчиков ("Единая Россия") получил на выборах главы республики 69,15% голосов, Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 13,41%, Евгений Ульянов (КПРФ) — 12,64%, Анатолий Дударин (Демократическая партия России) — 1,65%, Иван Кадаяс (партия "Родина") — 0,61%.