МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. США разработали план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS. Блинкен назвал сохранение продуктовой сделки "жизненно важным"

"Да, есть", — ответил он на вопрос, есть ли у американской администрации план на такой случай.

Американцы публично грозят России "катастрофическими" для нее последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали.

Также Блинкен сообщил, что США вступили в прямой контакт с Россией по поводу звучащих угроз применения ядерного оружия.

"Да, очень важно, чтобы Москва напрямую услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими", — сказал он.

Ранее о таких контактах говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".