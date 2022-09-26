МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони лидирует в своем одномандатном округе на выборах в Сенат Италии, свидетельствуют предварительные данные МВД. ЕС должен защитить пострадавшие от санкций страны, считают в Италии

Берлускони баллотировался в верхнюю палату парламента в Монце — городе в северной области Ломбардия, он владеет одноименным футбольным клубом.

Согласно подсчету почти десятой части бюллетеней из округа, Берлускони набирает 48% голосов, почти на 20% опережая ближайшего преследователя.

По данным МВД Италии, правоцентристская коалиция, куда входит "Вперед, Италия" побеждает на внеочередных выборах в парламент страны, набирая около 43% голосов. Подсчет голосов продолжается. На два часа ночи местного времени (3 мск) подсчитаны треть бюллетеней для Сената и десятая часть для Палаты депутатов.

Явка на выборах составила 63,95%, что на 9% меньше, чем в 2018 году.