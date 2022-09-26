МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли обеспокоена лидированием на выборах в Италии правоцентристской коалиции и считает, что Джорджа Мелони (лидер партии "Братья Италии"), которой прочат пост итальянского премьера, на новом посту будет брать пример с таких политиков, как экс-президент США Дональд Трамп и нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан. Европарламент предложил расширить антироссийские санкции

"Джорджа Мелони станет премьер-министром, чьими политическими примерами для подражания являются Виктор Орбан и Дональд Трамп", — сказала Барли в интервью немецкой газете Welt, добавив, что лидирование правоцентристской коалиции "вызывает беспокойство".

Депутат Европарламента Томас Вайц, сопредседатель Европейской партии зеленых, считает, в свою очередь, что ЕС может функционировать лишь сплоченно, а Мелони в этом смысле "может стать катастрофой для Европы".

"Основы и общие ценности ЕС окажутся под угрозой, если Италия, третья по величине экономика ЕС, окажется под управлением коалиции постфашистов и ультраправых партий", — заявил Вайц, слова которого приводит издание.

Согласно первым официальным данным МВД Италии, полученным на основе обработки 10% бюллетеней, на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах в Италии уверенно лидирует правоцентристская коалиция, набирающая более 44% голосов избирателей. Самой влиятельной политической силой страны впервые должна стать крайне правая партия "Братья Италии" (26%), на втором месте — Демпартия (20%).