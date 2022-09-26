МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Кандидат на пост нового премьер-министра Италии будет определен после встречи лидеров ведущих партий правоцентристской коалиции с президентом республики Серджо Маттареллой, заявил вице-президент и национальный координатор партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни. СМИ: Италия намерена удвоить добычу собственного газа

Согласно предварительным данным МВД Италии, коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", уверенно побеждает на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах и может набрать более 42% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые должна стать крайне правая партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони (26%). На втором месте пока находится "Лига" Маттео Салвини (8,5%), на третьем — партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" (8%).

"У нас нет предубеждений в отношении Джорджи Мелони, но решение (о том, чья кандидатура будет выдвинута на пост премьера — ред.) будет принято после встречи Берлускони, Сальвини и Мелони и с президентом республики, за которым останется последнее слово, потому что это предусматривает конституция", — приводит слова Таяни информагенство Ansa.