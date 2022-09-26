МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Более половины россиян (54%) считают, что наиболее эффективно работают в гибридном формате, свыше трети (35%) — на удаленке, в числе главных плюсов дистанта — экономия времени на дорогу и как следствие большее его количество на сон, показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении у РИА Новости. Россияне стали втрое больше страховать своих питомцев

Согласно данным исследования, эффективной работу в офисе считают 11% респондентов.

Почти половина россиян (46%) в первую очередь рассматривают вакансии, который предлагают удаленную работу. Также 46% переходили на удаленку в связи с пандемией COVID-19.

При этом в течение 2022 года основная часть не переходила на удаленную работу, чуть больше четверти (27%) перешли на неё зимой, 7% — весной, 4% — летом. Большинство россиян (60%) оценили дистанционный формат, отметив, что у него больше преимуществ, чем казалось прежде, а каждому пятому этот формат нравился еще до пандемии.

Опрошенные назвали в числе главных плюсов дистанционной работы экономию времени и денег на дорогу до работы (79%), больше времени на сон, отдых и общение с близкими (38%), более уютную и комфортную обстановку (34%). Среди выделенных минусов: недостаток движения, снижение общей активности (42%), отсутствие разделения рабочего и личного времени (35%), отсутствие спонтанных встреч и коммуникации с людьми (20%).

Говоря об использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ), каждый третий респондент отметил, что пользуется ими. В частности, 23% носят маски в общественном транспорте и торговых центрах, 6% — пользуются СИЗ всегда и везде, 4% — только на работе. Каждый четвертый опрошенный соискатель боится новой волны коронавируса.

Исследование проводилось с 5 по 20 сентября 2022 года среди 5429 российских соискателей.