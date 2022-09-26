МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Южная Осетия полностью поддерживает референдумы по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев. Референдум по вхождению ДНР в состав России признан состоявшимся

"Руководство и народ Республики Южная Осетия всецело поддерживают проведение 23-27 сентября 2022 года референдумов по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Мы также решительно поддерживаем специальную военную операцию, проводимую в регионе", — сказано в релизе пресс-службы южноосетинского лидера.

По мнению Гаглоева, референдумы — единственно верные в создавшейся международной политической обстановке меры, направленные на прекращение массового кровопролития, многолетней дискриминации и нарушения прав человека в регионе, а также предотвращение развертывания военной инфраструктуры НАТО у непосредственных границ России.