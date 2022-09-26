МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. В школе №88 города Ижевск произошла стрельба, есть жертвы среди детей, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". Правительство направит три миллиарда рублей на модернизацию здравоохранения

Сообщается о шести погибших и около 20 пострадавших. По имеющимся у МВД данным, стрелявший покончил с собой.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется", — сообщили в релизе.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял ранее, что к работе у школы №88 в Ижевске подключены все спецслужбы, в том числе и "скорая", а сам Бречалов уже прибыл на место происшествия.

По его словам, личность стрелка пока не установлена.

"В Удмуртии сегодня трагедия, в ижевской школе номер 88. Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, уже известно, есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас закончилась эвакуация, на месте работают специалисты", — написал Бречалов в своих соцсетях.