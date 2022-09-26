МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда России при Евросоюзе и Евратоме. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. Путин и Лукашенко начали переговоры

"Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия", — сказано в документе.