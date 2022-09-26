Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при Евросоюзе
Путин подписал указ об освобождении Чижова от обязанностей постпреда России при Евросоюзе и Евратоме
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда России при Евросоюзе и Евратоме. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
"Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия", — сказано в документе.
https://1prime.ru/society/20220926/838248179.html
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