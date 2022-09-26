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Число жертв после стрельбы в Ижевской школе выросло до 13
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В результате стрельбы в Ижевской школе №88 погибло 13 человек, семеро из которых несовершеннолетние, сообщил РИА Новости в пресс-службе СК России. В ведомстве также подчеркнули,... ПРАЙМ, 26.09.2022
общество , новости, россия, ижевск, стрельба
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. В результате стрельбы в Ижевской школе №88 погибло 13 человек, семеро из которых несовершеннолетние, сообщил РИА Новости в пресс-службе СК России.
В ведомстве также подчеркнули, что ранено 14 детей и семь взрослых.
"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых", — сообщили в СК.
До этого сообщали о девяти жертвах.