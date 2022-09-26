МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. В результате стрельбы в Ижевской школе №88 погибло 13 человек, семеро из которых несовершеннолетние, сообщил РИА Новости в пресс-службе СК России. В школе в Ижевске произошла стрельба

В ведомстве также подчеркнули, что ранено 14 детей и семь взрослых.

"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых", — сообщили в СК.

До этого сообщали о девяти жертвах.