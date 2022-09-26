МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Результаты прошедших выборов в итальянский парламент являются исключительно внутренним делом страны, Россия приветствует любые политические силы, готовые к конструктивному диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция

Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД. В Сенате правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов.

"Это исключительно внутреннее дело Итальянской Республики. Мы готовы приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране, и проявить больше объективизм и конструктивизм в отношении нашей страны", — сказал официальный представитель Кремля, комментируя результаты выборов.