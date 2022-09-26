МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Оценки со стороны западных стран референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, а также возможное введение новых санкций не сбивают Россию с пути, а лишь укрепляют ее решимость в достижении целей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков. В Кремле рассказали о процедуре признания Россией итогов референдумов

"Наиболее оголтелые деятели антироссийского толка переполняют ЕС-овские кабинеты, руководят многими политическими партиями в разных странах, возглавляют правительства", — сказал замглавы российского МИД в эфире Первого канала.

Он добавил, что такая ситуация не сбивает Россию с пути, только укрепляет ее решимость "двигаться вперед и обеспечить в полном объеме достижение тех целей, которые сформулировал перед нами президент и над которыми работают сейчас все те, кто помогает проводить референдумы…".

Рябков подчеркнул, комментируя возможность введения новых ограничений в связи с голосованием, что попытки шантажировать Москву санкциями были и раньше. "Санкционный прессинг себя исчерпал концептуально и материально", отметил он.

Рябков подчеркнул, что попытки Вашингтона навязывать Москве свои правила игры с помощью санкций "провалятся и будут проваливаться дальше".

"Люди там (в США) должны понять, что Россия никогда не будет прогибаться, подчиняться их диктату", — заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.