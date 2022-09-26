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США должны "охолонуть", считает Рябков
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Вашингтон должен "охолонуть" и прекратить накалять обстановку, приближая ее к опасной черте, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. "Они должны, что называется,... ПРАЙМ, 26.09.2022
общество , новости, россия, сша, отношения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Вашингтон должен "охолонуть" и прекратить накалять обстановку, приближая ее к опасной черте, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Они должны, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку, не приближать ее к опасной черте", — сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Так Рябков охарактеризовал ответ России на политику "американских собеседников".