МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Вашингтон должен "охолонуть" и прекратить накалять обстановку, приближая ее к опасной черте, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Рябков прокомментировал оценки Запада референдумов

"Они должны, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку, не приближать ее к опасной черте", — сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Так Рябков охарактеризовал ответ России на политику "американских собеседников".