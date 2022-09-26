МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Венгрия первой в Евросоюзе запустила национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан об антироссийской санкционной политике ЕС, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Орбан: без санкций экономика Европы восстановилась бы и избежала рецессии

"Сейчас мы запустили национальные консультации, где венгерский народ может напрямую высказать свое мнение о санкциях, (заявить) поддерживают ли они введение новых санкций или нет", — сказал он в ходе выступления на заседании парламента.

По словам Орбана, Венгрия стала первой страной в Европе, запустившей подобную процедуру.

Венгерский премьер отметил, что "санкции были введены не демократическим образом", потому что "решение о них приняли европейские элиты и брюссельские бюрократы, а европейцев никто не спросил, хотя расплачиваются за санкции именно они".

По его словам, в Брюсселе считают себя самыми умными. "Если у них заканчиваются аргументы или если факты их не оправдывают, то того, кто им противостоит, обвиняют в нарушении европейских ценностей, например, нас", — подчеркнул Орбан.