МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. В результате стрельбы в Ижевской школе число погибших выросло до 15 человек, 11 из которых — дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. В школе в Ижевске произошла стрельба

По данным ведомства, 22 ребенка получили ранения.

"На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых", — добавили в Следственном комитете.

В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. Ранее сообщалось, что жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.