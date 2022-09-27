МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Чехия впустит в страну российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выставочные матчи по ранее выданным шенгенским визам, заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский, чьи слова приводит isport.cz со ссылкой на Чешское информационное агентство. Финляндия запретит транзит россиян по шенгенским визам других стран

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек заявил, что ведомство предупредило НХЛ о возможном запрете на въезд в страну для граждан России на выставочные матчи между "Сан-Хосе Шаркс" и "Нэшвилл Предаторз". В составе "акул" играют российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников, за "хищников" выступает Яков Тренин. В четверг источник РИА Новости сообщил, что НХЛ имеет договоренности о проведении выставочных матчей в Чехии и не ожидает препятствий для участия в них российских хоккеистов. Если они возникнут, то лига не будет проводить запланированные матчи в Чехии, а клубы сыграют у себя дома.

"По-прежнему верно, что российские игроки не могут получать визы на территории Шенгенской зоны. Если у них уже есть действующие визы, их должны впустить, но, учитывая текущие переговоры, в этом вопросе еще могут быть изменения", — сказал Липавский.

Сезон НХЛ стартует встречами в рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября.