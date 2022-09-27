МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Публичные контакты между высокопоставленными представителями России и США после начала спецоперации на Украине почти полностью прекратились, но на неофициальном уровне взаимодействие продолжается, заявил в эфире "Первого канала" замглавы МИД России Сергей Рябков. МИД Венесуэлы заявил о стратегическом партнерстве с Россией

Комментируя вопрос взаимодействия сторон, дипломат отметил: "Работа не останавливается… Телефонные контакты, обмены нотами, личные письма, контакты через посольства — все это сохраняется, и это будет продолжаться".

При этом Рябков подчеркнул, что в ходе контактов стороны занимаются "в прямом смысле слова управлением кризисом".

"Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание поддержки Киева, в том числе во взаимодействии со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте. Мы вновь и вновь говорим американским собеседникам, что они должны охолонуть и не накачивать обстановку", — рассказал замминистра иностранных дел.