МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Первые результаты после проведения референдума о воссоединении Запорожской области с Россией могут быть готовы во вторник вечером, а окончательные результаты — в среду утром, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. Первые результаты референдума в Херсонской области получат сегодня

По его словам, работники на избирательных участках не уйдут с работы, пока не закончат подсчет, вплоть до самого утра.

"Избирательные комиссии готовы (предоставить) результат достаточно быстро. Я верю, что мы получим его вечером. Но, вероятнее всего, окончательный результат будет завтра в 9 утра. Никто не уйдет с работы, пока мы не закончим", — сказал Балицкий в эфире Первого канала.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сегодня последний день голосования.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.