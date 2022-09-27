2022-09-27T13:39:21+03:00

2022-09-27T13:39:21+03:00

2022-09-27T13:39:21+03:00

2022

https://1prime.ru/society/20220927/838265367.html

ЕС допустил введение санкций против наблюдателей на референдумах

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ЕС СЧИТАЕТ НАРУШЕНИЕМ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕФЕРЕНДУМАМИ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ К РФ, ДОПУСКАЕТ САНКЦИИ ПРОТИВ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ИЗ СТРАН СОЮЗА — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Новость дополняется ПРАЙМ, 27.09.2022

общество , новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60