МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. ЕС СЧИТАЕТ НАРУШЕНИЕМ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕФЕРЕНДУМАМИ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ К РФ, ДОПУСКАЕТ САНКЦИИ ПРОТИВ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ИЗ СТРАН СОЮЗА — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220927/838265367.html
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. ЕС СЧИТАЕТ НАРУШЕНИЕМ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕФЕРЕНДУМАМИ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ К РФ, ДОПУСКАЕТ САНКЦИИ ПРОТИВ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ИЗ СТРАН СОЮЗА — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220927/838265367.html
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