МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Референдумы в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях о вхождении в состав России можно считать состоявшимися и легитимными, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Первые результаты референдума в Запорожской области обнародуют в 21.00 мск

"И по явке, и по отсутствию серьезных нарушений референдумы можно считать состоявшимися. Они прошли в соответствии с международными нормами, законодательством, и могут быть признаны легитимными", — сказал он РИА Новости.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.