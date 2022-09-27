МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. По итогам проведения голосования на российских участках за вхождение в состав России проголосовали 98,69% граждан ДНР, 97,93% граждан ЛНР и 93,18% избирателей из Запорожской области, следует из итогов голосования по участкам в России после подсчета 100% голосов. Пасечник обратится к Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в Россию

ДНР — за проголосовали 441 485 человек, против — 4938 (1,1%).

ЛНР — за проголосовали 394 250 человек, против 6392 (1,59%).

Запорожская область — за проголосовали 441 485 человек, против — 4938 (1,1%).

По предварительному подсчету, подавляющее большинство жителей желают войти в состав России.

Каких-либо жалоб на нарушение хода голосования и подсчета голосов не поступало.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября.