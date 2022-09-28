Гражданам Евросоюза могут запретить занимать посты в госкомпаниях России
Bloomberg: Евросоюз может запретить своим гражданам занимать руководящие посты в госкомпаниях России
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает предложение ФРГ запретить гражданам ЕС занимать высокооплачиваемые должности в госкомпаниях РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее газета Sueddeutsche Zeitung сообщала, что правительство Германии хочет запретить гражданам ЕС входить в наблюдательные или исполнительные советы российских госкомпаний. Отмечалось, что такое предложение содержится в документе для обсуждения, который Берлин направил руководству других государств ЕС и который оказался в распоряжении издания.
"Европейский союз рассматривает предложение Германии запретить гражданам ЕС занимать высокооплачиваемые должности в российских государственных компаниях", — передает агентство, которое ссылается на неназванных источников.
Отмечается, что обеспечивать соблюдение ограничений должны будут правительства стран.
https://1prime.ru/society/20220928/838274306.html
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