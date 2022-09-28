МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает предложение ФРГ запретить гражданам ЕС занимать высокооплачиваемые должности в госкомпаниях РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Bloomberg: Евросоюз отложит введение лимита цен на нефть из России

Ранее газета Sueddeutsche Zeitung сообщала, что правительство Германии хочет запретить гражданам ЕС входить в наблюдательные или исполнительные советы российских госкомпаний. Отмечалось, что такое предложение содержится в документе для обсуждения, который Берлин направил руководству других государств ЕС и который оказался в распоряжении издания.

"Европейский союз рассматривает предложение Германии запретить гражданам ЕС занимать высокооплачиваемые должности в российских государственных компаниях", — передает агентство, которое ссылается на неназванных источников.

Отмечается, что обеспечивать соблюдение ограничений должны будут правительства стран.