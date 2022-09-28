МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. США готовятся в ближайшие дни выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в миллиард долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на чиновников. На Украине предложили субсидировать европейских производителей зерновозов

По сообщению агентства, "США готовят новый пакет вооружений для Украины на сумму в миллиард долларов", он ожидается уже "в ближайшие дни".

РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.