МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Мир переживает, возможно, самое опасное время за всю историю, заявил в эфире радиостанции WABC экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. США "катятся в ад", считает Трамп

При этом он отметил, что "все, что сейчас происходит в мире, <…> все ужасные вещи, которые происходили на Украине, похоже, могут произойти в Китае, на Тайване".

Также Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине никогда не должен был произойти, однако в настоящий момент уже обсуждается применение ядерного оружия, что является самой большой угрозой.

Резюмируя, экс-президент назвал сегодняшний день "самым опасным временем за многие годы".