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Дональд Трамп: наступает самое опасное время за всю историю
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. Мир переживает, возможно, самое опасное время за всю историю, заявил в эфире радиостанции WABC экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. При этом он отметил, что "все, что... ПРАЙМ, 28.09.2022
новости, общество , экономика, мировая экономика, сша, дональд трамп, украина, китай, тайвань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Мир переживает, возможно, самое опасное время за всю историю, заявил в эфире радиостанции WABC экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
При этом он отметил, что "все, что сейчас происходит в мире, <…> все ужасные вещи, которые происходили на Украине, похоже, могут произойти в Китае, на Тайване".
Также Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине никогда не должен был произойти, однако в настоящий момент уже обсуждается применение ядерного оружия, что является самой большой угрозой.
Резюмируя, экс-президент назвал сегодняшний день "самым опасным временем за многие годы".