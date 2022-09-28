МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий передал Денису Пушилину итоговый протокол по голосованию на референдуме о вхождении региона в состав России, глава республики выехал в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости. США вынесут на голосование в СБ ООН проект резолюции по референдумам

"Будут юридические процедуры и в Госдуме, и в Совете Федерации — и потом финальное уже подписание документа Российской Федерацией. После этого уже все, официально мы часть РФ. А дальше — созидание, развитие, и, конечно же, все это пересекается с нашей победой. Она нам очень нужна — общая победа", — заявил Пушилин журналистам, добавав, что в Москву отправляется "практически сейчас.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также сообщил, что выехал в российскую столицу для завершения юридической части вхождения региона в состав России.

Ранее Пасечник заявлял, что в среду подготовит документ в адрес президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России.