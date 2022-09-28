В Госдуму внесли проект об универсальном пособии на ребенка до 17 лет
В Госдуму внесли проект об установлении с 2023 года универсального пособия на ребенка до 17 лет
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет, проект доступен в электронной думской базе.
"Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам", — отмечается в пояснительных материалах.
https://1prime.ru/society/20220928/838287606.html
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