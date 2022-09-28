МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет, проект доступен в электронной думской базе. Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

"Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам", — отмечается в пояснительных материалах.