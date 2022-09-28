МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. В 2023 году материнский капитал проиндексируют и он составит почти 590 тысяч рублей на первого ребенка, а на второго — почти 780 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Минтруда России. Государство выполнит все социальные обязательства, заявила Матвиенко

"В 2023 году материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. Индексация произойдет с 1 февраля. Соответствующее увеличение размера маткапитала заложено в бюджете Социального фонда России",- говорится в сообщении.

Так, размер маткапитала составит на первого ребенка 589,5 тысяч рублей, что на 65 тысяч больше, чем в 2022 году, а на второго – 779 тысяч рублей, что на 85,9 тысяч больше, чем в этом году, уточнили в пресс-службе.

Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тысяч рублей, что на 20,9 тысяч больше, чем в 2022 году, отметили в министерстве.

"Начиная с этого года маткапитал индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года… Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей", – сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводятся в сообщении.