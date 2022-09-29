МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в режиме видеооконференции обратится к главами спецслужб стран СНГ, которые соберутся в Москве на совещание по вопросам разведдеятельности. Путин назвал спасение людей центром внимания России

Эта встреча пройдет накануне ежегодного, 18-го совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам разведдеятельности, которое состоится в пятницу в Москве.

В ежегодном мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.

Год назад Путин также по видеосвязи общался с главами спецслужб стран Содружества, приехавшими на аналогичное мероприятие в российскую столицу.

Спецслужбы стран СНГ обладают большим объемом данных о том, что США играют координирующую роль в деструктивной работе Запада против государств Содружества, заявил тогда директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

США со своими союзниками хотят дестабилизировать обстановку в странах СНГ в преддверии выборов в них разного уровня, говорил Нарышкин.

Директор СВР также упоминал и стремление американцев расширить свое присутствие в Центральной Азии, и новый военно-политический альянс Великобритании, Австралии и США AUKUS.