МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Индия озвучит свою позицию по референдумам о присоединении к России с трибуны ООН, сообщил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар. США вынесут на голосование в СБ ООН проект резолюции по референдумам

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

"Я думаю, что это вопрос, который будет вынесен на рассмотрение, насколько я понимаю, в Организации Объединенных Наций. Поэтому я бы настоятельно призвал вас подождать и посмотреть, что скажет наш посол там", — передает его слова Deccan Herald.

Министр подчеркнул, что комментарии премьер-министра Нарендры Моди во время встречи с Путиным на полях ШОС о необходимости "добиться мира в будущем" не были изменением позиции Индии по Украине.