МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Цены на лекарства из стандартной аптечки не растут на фоне частичной мобилизации, однако спрос на гемостатики, окклюзионные пластыри, декомпрессионные иглы и жгуты-турникеты увеличился в десятки раз, рассказали РИА Новости участники отрасли. Названы лекарства, которые всегда должны быть в аптечке дома

"Мобилизованные, а также добровольцы покупают стандартный набор лекарств, который применяется при простудных заболеваниях: жаропонижающие, обезболивающие, антибиотики. Если говорить о структуре рынка, то пока рост цен на них не наблюдается", — сказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Он также отметил, что частичная мобилизация приходится на период роста простудных заболеваний, в том числе и COVID-19 в легкой форме, "что само по себе ведет к повышенному спросу, например, на жаропонижающие, противовирусные и антибиотики".

В то же время, по результатам исследования онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости, с 21 по 25 сентября рекордный рост спроса показывают гемостатики (+559%), окклюзионные пластыри (+2317%), декомпрессионные иглы (+2273%) и жгуты-турникеты (+1105%).

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.