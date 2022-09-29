МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. По частичной мобилизации от россиян поступает много вопросов, все ошибки надо исправлять и не допускать их впредь, заявил президент России Владимир Путин, выступая на оперативном совещании с членами Совбеза РФ. В Госдуме подготовили законопроект по защите мобилизованных от коллекторов

"В ходе этой мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь", — отметил он.

По его словам, надо обращать внимание на то, что есть граждане, которым полагается отсрочка. Президент привел пример многодетных отцов, людей, страдающих хроническими болезнями, тех, кто уже вышел из призывного возраста.

"Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно. А если допущена ошибка, повторю, ее нужно исправить — вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания", — добавил Путин.

"По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал", — сказал он.

Также президент подтвердил главные критерии тех, кто подлежит призыву.

"Повторю — призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.