МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. НОРВЕГИЯ "ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ" МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ — СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220930/838311077.html
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. НОРВЕГИЯ "ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ" МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ — СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220930/838311077.html
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