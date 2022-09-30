МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Финляндия закрыла въезд россиянам только по туристическим визам, по остальным видам виз он пока возможен, заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. Норвегия закроет границу для россиян "при необходимости"

"С сегодняшнего дня финны запрещают въезд россиянам в туристических целях. Другие поездки по-прежнему разрешаются — это посещение родственников, работа, учеба, лечение, деловые поездки и так далее", — сказал дипломат в эфире "Россия 24".

Кузнецов добавил, что Финляндия не имеет права аннулировать шенгенские визы, выданные российским гражданам другими странами.

Кроме того, посол подчеркнул, что введенный запрет не коснется грузоперевозок.

С 30 сентября въезд в Финляндию разрешен 10 категориям: членам семьи граждан Финляндии и членам семей граждан третьих стран, постоянно проживающих в Финляндии; членам семей граждан страны-члена ЕС, страны-члена Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации; работающим в Финляндии; персоналу в сфере транспорта и логистики при исполнении трудовых обязанностей; деловые поездки; учащиеся; лица, въезжающие в Финляндию в целях лечения; владельцы квартир или недвижимости; персонал дипломатических и консульских представительств; прочие особые обоснованные причины.