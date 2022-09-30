МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Одна из истинных причин многовековой русофобии заключается в том, что мы не дали обобрать себя в период колонизации, смогли заставить Европу равноправно торговать с нами, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов. Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к России

"Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю в взаимной выгоде, этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях — православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытой для всех русской культуре и русском слове", — сказал Путин.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.