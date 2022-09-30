МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС не принимать заявки от россиян на визы, поданные в третьих странах, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон. Еврокомиссия представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам

"Многие россияне выехали из РФ в соседние страны, где они могут обратиться в консульства государств ЕС для оформления запросов на визы. В инструкциях мы говорим о том, что страны ЕС не должны принимать заявки на шенгенские визы от граждан РФ, находящихся в третьих странах", — сказала она.

По словам еврокомиссара, граждане России должны подавать заявления в своей стране. Исключения составляют визы по гуманитарным или семейным причинам, визы для журналистов, добавила политик.

Кроме того, ЕК рекомендовала усилить проверку россиян на границах. По словам Йоханссон, "наличие действующей визы недостаточно для того, чтобы въехать на территорию сообщества.

Она отметила, что пограничники должны осуществлять дополнительные проверки в условиях эскалации угроз в отношении стран ЕС.

Йоханссон представила обновленные инструкции странам Европейского союза по выдаче виз россиянам и контролю на границах. Эти инструкции не затрагивают вопросы запроса убежища в ЕС.