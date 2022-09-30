МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин назвал день подписания договоров о воссоединении с Россией историческим. Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к России

"Дорогие друзья. Сегодня у нас особый, торжественный и безо всякого в данном случае преувеличения исторический день. День правды и справедливости", — сказал он на митинге-концерте на Красной площади, который проходит в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Путин в Кремле торжественно подписал договоры о вступлении в состав России четырех новых регионов, а также провел личные встречи с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.